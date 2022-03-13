Альтернативою переговорам є ще кривавіша війна і поширення її на країни ЄС, – Жовква

Єдиною альтернативою переговорам України з РФ є ще кривавіша війна з поширенням на інші країни Європи.

Про це сказав заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю ТСН.ua, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми запрошуємо кожного дня. Президент це робить різними каналами - і через колег-президентів, і лідерів світових держав. Поки що він (Путін – ред.) не відповідає позитивно на це запрошення. Але будемо сподіватися, що зрештою це станеться. Бо єдиною альтернативою переговорів є ще кривавіша війна з іще більшою кількістю жертв, і з російського боку також, і далі її поширення на інші країни Європи. Це альтернатива", - сказав Жовква.

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Він наголосив, що президент звертається якщо не до кожного, то до половини лідерів, з якими говорить президент України, з проханням, якщо є така змога, "донести Путіну ті сигнали, які, на жаль, ми не можемо донести зараз напряму".

При цьому Жовква висловив сподівання, що "все-таки ці переговори дуже скоро відбудуться".

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