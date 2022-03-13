Енергосистема працює стабільно. У нас є відповідні резерви у разі потреби, – Галущенко
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Якщо ми говоримо про систему енергозабезпечення країни загалом, вона стабільна. Нагадаю, що з першого дня війни наша система працює в ізольованому режимі. Виробництво електроенергії відповідає споживанню. У нас є відповідні резерви у разі потреби", – зазначив Галущенко.
За даними Міненерго, наразі максимально споживана потужність становить близько 14,5-15 тис. МВт.
"За звичайних умов за такої погоди цей пік був би понад 20 тис. МВт", – додав міністр.
Він також вкотре звернув увагу на фейкові заклики до економії енергоспоживання, які поширює в мережі агресор.
"Це була спроба через інформаційний тероризм похитнути нашу енергосистему. Адже, якщо відбувається різке зменшення споживання, то складно забезпечити відповідну частоту в енергосистемі – 50 Гц", – пояснив він.
Крім того, Галущенко закликав усіх українців, які мають можливість, своєчасно оплатити комунальні послуги, щоб підтримати здатність підприємств енергетичного сектора і надалі забезпечувати стабільне енергопостачання.
Водночас, за інформацією міністерства, на 13 березня без електропостачання залишилося 979,5 тис. домогосподарств, повністю відключено Маріуполь.