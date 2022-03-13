Туреччина домовляється із Росією про евакуацію своїх громадян із заблокованого Маріуполя
Про це, як передає Цензор.НЕТ, пише агентство Reuters.
Міністерство закордонних справ України заявило в суботу, що російські війська обстріляли мечеть султана Сулеймана, де сховалися понад 80 дорослих та дітей, зокрема турки.
Чавушоглу зауважив, що мечеть не пошкоджено і що на турків чекали автобуси для евакуації. Він також сказав, що контакт із людьми не може бути встановлений через бої в цьому районі.
"Під час моєї телефонної розмови з паном Лавровим я… попросив його надати підтримку в евакуації наших громадян із Маріуполя", - сказав Чавушоглу.
Він додав, що Туреччина поділилася з Росією інформацією про своїх громадян, які застрягли у районах, куди увійшли російські війська.
"Протягом кількох днів ми відправляємо туди наші автобуси, але через те, що у місті продовжуються зіткнення, автобуси не можуть в'їхати", - сказав він.
Посольство України в Анкарі повідомило у п'ятницю, що у мечеті сховалися 86 турків, з них 34 дитини. Туреччина не прокоментувала кількість турків, які там перебувають.