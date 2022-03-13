Туреччина домовляється із Росією про евакуацію своїх громадян із заблокованого Маріуполя

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у неділю, що звернувся до глави МЗС Росії з проханням про евакуацію турків, які перебувають у мечеті в Маріуполі.

Про це, як передає Цензор.НЕТ, пише агентство Reuters.

Міністерство закордонних справ України заявило в суботу, що російські війська обстріляли мечеть султана Сулеймана, де сховалися понад 80 дорослих та дітей, зокрема турки.

Чавушоглу зауважив, що мечеть не пошкоджено і що на турків чекали автобуси для евакуації. Він також сказав, що контакт із людьми не може бути встановлений через бої в цьому районі.

"Під час моєї телефонної розмови з паном Лавровим я… попросив його надати підтримку в евакуації наших громадян із Маріуполя", - сказав Чавушоглу.

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Він додав, що Туреччина поділилася з Росією інформацією про своїх громадян, які застрягли у районах, куди увійшли російські війська.

"Протягом кількох днів ми відправляємо туди наші автобуси, але через те, що у місті продовжуються зіткнення, автобуси не можуть в'їхати", - сказав він.

Посольство України в Анкарі повідомило у п'ятницю, що у мечеті сховалися 86 турків, з них 34 дитини. Туреччина не прокоментувала кількість турків, які там перебувають.

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