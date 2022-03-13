СБУ заявляє про використання окупантами "вкидів" про нібито зрадників серед силовиків та військових

У Службі безпеки України заявляють, що російські окупанти використовують "вкиди" про нібито зрадників серед українських силовиків та військових для провокації сутичок та стрільби між захисниками України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє СБУ у телеграм-каналі.

"Російські окупанти не можуть перемогти українських військових у бою, тож все частіше діють підступними методами.

Зокрема, зафіксовано випадки, коли в інформаційне поле спеціально вкидаються дані про нібито зрадників і диверсантів, публікуються їхні прізвища, номера авто – із закликом негайно затримати. Часто такі "вкиди" спрямовані проти співробітників силових структур та військових.

Мета очевидна – посіяти розбрат і спровокувати сутички та стрілянину між захисниками України", - сказано в повідомленні.

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Тому СБУ закликає громадян вкрай уважно ставитися до поширення неперевіреної інформації, особливо, коли вона є анонімною. А представників правоохоронних структур і Територіальної оборони – ретельно перевіряти отримані дані.

"Шановні громадяни, якщо ви маєте відомості про ДРГ, перш за все повідомляйте про це правоохоронців. Бажано – із зазначенням контактного номеру телефону, аби інформацію можна було швидко перевірити та вжити необхідних заходів.

Також інформацію можна надсилати на офіційний чат-бот ➡️ @stop_russian_war_bot. Вона буде перевірена.

Для перемоги у війні ми маємо діяти чітко, скоординовано і не піддаватися на провокації ворога!" - наголошують у Службі безпеки.