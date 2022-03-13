СБУ заявляє про використання окупантами "вкидів" про нібито зрадників серед силовиків та військових
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє СБУ у телеграм-каналі.
"Російські окупанти не можуть перемогти українських військових у бою, тож все частіше діють підступними методами.
Зокрема, зафіксовано випадки, коли в інформаційне поле спеціально вкидаються дані про нібито зрадників і диверсантів, публікуються їхні прізвища, номера авто – із закликом негайно затримати. Часто такі "вкиди" спрямовані проти співробітників силових структур та військових.
Мета очевидна – посіяти розбрат і спровокувати сутички та стрілянину між захисниками України", - сказано в повідомленні.
Тому СБУ закликає громадян вкрай уважно ставитися до поширення неперевіреної інформації, особливо, коли вона є анонімною. А представників правоохоронних структур і Територіальної оборони – ретельно перевіряти отримані дані.
"Шановні громадяни, якщо ви маєте відомості про ДРГ, перш за все повідомляйте про це правоохоронців. Бажано – із зазначенням контактного номеру телефону, аби інформацію можна було швидко перевірити та вжити необхідних заходів.
Також інформацію можна надсилати на офіційний чат-бот ➡️ @stop_russian_war_bot. Вона буде перевірена.
Для перемоги у війні ми маємо діяти чітко, скоординовано і не піддаватися на провокації ворога!" - наголошують у Службі безпеки.