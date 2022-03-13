СБУ відзвітувала про затриманих диверсантів, одна допомагала бомбити Сєверодонецьк

СБУ вдалося затримати 12 березня кілька інформаторів, які збирали для окупантів розвідувальну інформацію.

Про це йдеться в заяві СБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Харківській області СБУ викрила чоловіка, який збирав дані про дислокацію та маршрути руху ЗСУ, а також координати об’єктів інфраструктури, щоб окупанти здійснювали по них ракетно-бомбові удари.

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Також затримали подружжя, яке співпрацювало з ворожими спецслужбами: чоловік допомагав коригувати обстріли, а жінка пропагувала в соцмережах ідеї "руZZкого міра".

В Одесі затримано агента, який збирав інформацію про захисні оборонні споруди, які сили самооборони облаштували в області.

У Луганській області СБУ викрила місцеву мешканку, котра допомагала ворожим військам бомбити Сєвєродонецьк, йдеться в повідомленні.