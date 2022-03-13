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США попередили Китай та інші країни про наслідки у разі допомоги Росії у відході від санкцій

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США попередили Китай та інші країни про наслідки у разі допомоги Росії у відході від санкцій
Радник з національної безпеки Джейк Салліван попередив Китай про наслідки у разі допомоги Росії обійти санкції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

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Салліван попередив, що будь-які дії Китаю або інших країн, спрямовані на те, щоб надати Росії рятувальний круг або допомогти їй уникнути західних санкцій, "абсолютно" приведуть до наслідків.

Раніше міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив, що частина незаморожених золотовалютних резервів Росії розміщено в юанях, у зв'язку з чим Захід вимагає від Китаю, щоб він також обмежив доступ Росії до своєї валюти.

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Топ коментарі

  • Мистер Икс 00711c20
    Китай будет кацапам помогать ? Ну китайцы ребята ушлые ,они так помогут ,что мама не горюй ,мало вате не покажется ...
  • Влад 2
    Нашестя клятих москалів назвав приходом "русского мира" Гундяєв - Кирило. Чого ж зараз мовчить російська православна церква, коли кляті москалі вбивають таких же православних, як і вони, нищать церкви, руйнують міста ? Чи у них Бог інший ?
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