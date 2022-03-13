2187 мирних маріупольців загинули від атак з боку РФ, - міськрада

Кожного дня Маріуполь здригається від авіаударів з боку російських окупантів. За 24 години щонайменше 22 бомбардування мирного міста. Скинуто вже близько 100 авіабомб на Маріуполь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольскої міської ради.

Як зазначається, окупанти цинічно та цілеспрямовано б’ють по житлових будинках, місяцях скупчення людей, вщент руйнують дитячі лікарні та повністю знищують міську інфраструктуру.

"Кожне бомбардування несе страшні руйнування та забирає головне, що є – життя мирних маріупольців. На сьогодні вже 2187 маріупольців загинули від атак з боку рф. Вічна їм пам’ять…", - йдеться у повідомленні.

"Саме з неба йде найбільша загроза для 400 тисяч маріупольців, які зараз заблоковані у місті. Тому закриття збоку НАТО неба над Україною або надання необхідних систем ППО – це рішення, яке може врятувати сотні тисяч невинних життів по всій Україні", - додають у міськраді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1582 мирних маріупольця загинули від обстрілів російських окупантів за час блокади міста, - міськрада