У Маріуполі закінчуються запаси продуктів харчування та води, - міськрада

Ситуація в Маріуполі залишається дуже складною: у місті закінчуються останні запаси продуктів харчування та води, повідомляє міськрада.

"У Маріуполі ситуація продовжує залишатись дуже складною. Люди 12 діб перебувають у важкому стані. У місті немає світла, води, тепла, майже відсутній мобільний зв'язок, закінчуються останні запаси продуктів харчування та води", – зазначається у повідомленні, передає Цензор.НЕТ.

У міськраді також зазначають, що ситуація значно ускладнюється постійними обстрілами з боку російських окупантів, оскільки вони навмисне ведуть вогонь по житлових кварталах.

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"Сьогодні (13 березня. – Ред.) рашисти продовжили бомбити місто з літаків. Обстрілу зазнав житловий сектор на перетину проспекту Нахімова та вулиці Італійської, а також удари були в районі кінотеатру "Савона". Крім того, є інформація про обстріли будівлі Маріупольського державного університету", – уточнюють у мерії.