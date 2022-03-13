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У Маріуполі закінчуються запаси продуктів харчування та води, - міськрада

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У Маріуполі закінчуються запаси продуктів харчування та води, - міськрада
Ситуація в Маріуполі залишається дуже складною: у місті закінчуються останні запаси продуктів харчування та води, повідомляє міськрада.

"У Маріуполі ситуація продовжує залишатись дуже складною. Люди 12 діб перебувають у важкому стані. У місті немає світла, води, тепла, майже відсутній мобільний зв'язок, закінчуються останні запаси продуктів харчування та води", – зазначається у повідомленні, передає Цензор.НЕТ.

У міськраді також зазначають, що ситуація значно ускладнюється постійними обстрілами з боку російських окупантів, оскільки вони навмисне ведуть вогонь по житлових кварталах.

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"Сьогодні (13 березня. – Ред.) рашисти продовжили бомбити місто з літаків. Обстрілу зазнав житловий сектор на перетину проспекту Нахімова та вулиці Італійської, а також удари були в районі кінотеатру "Савона". Крім того, є інформація про обстріли будівлі Маріупольського державного університету", – уточнюють у мерії.

Топ коментарі

  • Александр Карин
    В Маріуполі зараз цілковитий *******... Невже їм неможна хоч якось допомогти? Більше 2000 загиблих містян. А скільки ще людей залишилися лежати під завалами.
  • Roman Zamno dd465288
    У меня один вопрос кто готовил Мариуполь, Херсон и остальные города к войне? Кто то вобще думал о том что между городами необходимо оставлять безопасные коридоры для помощи?
  • Don Bessam dc0e2bc1
    пора брать в заложники рабиновичей с мураевыми,бойками и монтянами..
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