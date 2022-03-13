New York Times заявила, що вбитий в Україні журналіст не виконував її редакційне завдання

Американський журналіст Брент Рено справді загинув унаслідок обстрілу російськими окупантами в Ірпені (Київська область), повідомили у редакції New York Times у неділю.

Відповідь New York Times цитує Інтерфакс-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

Водночас у виданні уточнили, що останнім часом загиблий журналіст не співпрацював з редакцією, а виявлений при ньому бейдж NYT було видано "багато років тому".

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"Ми глибоко засмучені звісткою про смерть Брента Рено. Брент був талановитим режисером, який протягом багатьох років співпрацював із New York Times. Проте це було у минулому (востаннє у 2015 році), і він не працював у редакції New York Times в Україні. Усі повідомлення про те, що він працював у NYT, поширилися тому, що він носив бейдж, який був виданий йому багато років тому", - йдеться в повідомленні NYT, оприлюдненому у твітері.

Раніше начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що в Ірпені російські війська вбили кореспондента New York Times Брента Рено, ще одного журналіста поранено.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова відреагувала на вбивство журналіста російськими окупантами, заявивши, що настав час, коли міжнародні партнери мають взяти на себе відповідальність та допомогти Україні.

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