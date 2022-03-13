Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Сенатор Портман закликав США передати Україні винищувачі

15 21745
Сенатор Портман закликав США передати Україні винищувачі
Сенатор США Роб Портман закликав передати винищувачі Україні, включно з МіГ-29, оскільки Російська Федерація продовжує посилювати свої атаки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначається, що сенатор США Роб Портман закликав передати винищувачі Україні, включно з МіГ-29, оскільки Російська Федерація продовжує посилювати свої атаки. Він не розуміє, чому Штати продовжують зволікати з відправкою після того, як передали нашій країні інше військове обладнання, зокрема й зенітні ракети Stinger.

Читайте також: Американські сенатори закликали Байдена схвалити передачу польських літаків до України, - AP News

Як повідомлялося раніше, сенатори-республіканці закликали президента США Джо Байдена змінити рішення і дозволити Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29 для боротьби з російським вторгненням. Лист до американського лідера підписали 40 парламентаріїв.

Топ коментарі

  • Перехватчик
    AS74


    @AS7404542949

    ·
    2 ч



    Под Харьковом. Температура ночью -15 градусов. Солдаты ВС РФ, которых командиры держат в поле без элементарных условий, просто замерзают к утру на смерть и превращаются в стеклянных кукол.

  • Гыг с Вами





    Iнформагентство Мiноборони ***********



    Збройні Сили України наполегливо закликають громадян України, українські ЗМІ не поширювати, не публікувати та не оприлюднювати жодної інформації та коментарів про матеріально-технічну допомогу від країн-партнерів
  • Янковенко Владислав
    Там расcтройством страдает 80% вместе с вождём.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини