Удар окупантів по Яворівському полігону спричинений "розчаруванням" Путіна, - Салліван

Радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван заявив, що удари російської армії по Яворівському полігону біля Львова є ознакою розчарування президента Путіна ходом воєнних дій в Україні.

Про це Салліван розповів у ефірі CNN, повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Салліван сказав, що російські удари під Львовом біля кордону з Польщею є ознакою того, що Путін "розчарований".

"(Путін, - ред.) розчарований тим фактом, що його війська не просуваються вперед так, як він думав, у великих містах, включно з Києвом, так що він збільшує кількість цілей, на які він нападає, і він намагається завдати шкоди кожній частині країни", - заявив Салліван.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по Яворівському полігону