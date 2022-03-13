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Удар окупантів по Яворівському полігону спричинений "розчаруванням" Путіна, - Салліван

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Удар окупантів по Яворівському полігону спричинений "розчаруванням" Путіна, - Салліван
Радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван заявив, що удари російської армії по Яворівському полігону біля Львова є ознакою розчарування президента Путіна ходом воєнних дій в Україні.

Про це Салліван розповів у ефірі CNN, повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Салліван сказав, що російські удари під Львовом біля кордону з Польщею є ознакою того, що Путін "розчарований".

"(Путін, - ред.) розчарований тим фактом, що його війська не просуваються вперед так, як він думав, у великих містах, включно з Києвом, так що він збільшує кількість цілей, на які він нападає, і він намагається завдати шкоди кожній частині країни", - заявив Салліван.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по Яворівському полігону

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Топ коментарі

  • Y.M. Z.
    Це надзвичайно цінна для України інформація.
  • Tommy Lee
    Ви не доведіть до того, щоб у своєму розчаруванні він не вдарив по "сан_франциско" чи "парижу".
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    подоляк арахамия селфи до удара - унаслідок ... по Яворівському полігону загинуло 35 людей, 134 були поранені, - ОДА
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