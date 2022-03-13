Інформація щодо необхідності знімати готівку з платіжних карток до 12 березня - фейк, - НБУ

Інформація про начебто припинення з 12 березня роботи системи електронних платежів Національного банку (СЕП) — фейк.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомлення про нібито припинення від суботи роботи системи електронних платежів в Нацбанку назвали "черговим абсурдним фейком".

"У соціальних мережах та месенджерах поширюється інформація, що нібито гроші з платіжних карток треба було зняти готівкою до 12 березня. Бо нібито лише до цієї дати працювала система електронних платежів Національного банку. Насправді ж СЕП працює щодоби – 23 години та сім днів на тиждень", - запевнили в НБУ.

При цьому операції з платіжними картками - такі як зняття готівки чи безготівкова оплата товарів або послуг - взагалі не обробляються в СЕП, адже здійснюються через окремі платіжні системи (Mastercard, Visa, ПРОСТІР тощо).

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"Крім того, згадайте, чи були у вас проблеми з платіжними картками на вихідних або пізно увечері, коли банки вже не працювали? Звісно, ні, адже навіть у вихідні й уночі платіжні системи Mastercard, Visa, ПРОСТІР, а відповідно, й банкомати і термінали працюють незалежно від робочого часу банків. Сьогодні вже 13 березня, тож можете переконатися, що ваші гроші цілі й неушкоджені, а банкомати й термінали працюють як завжди", - зазначає регулятор.

У Нацбанку просять українців зберігати спокій та не вірити фейкам, довіряючи натомість лише офіційним джерелам інформації.

"І пам’ятайте, що ворог – підступний та брехливий. А безготівкові розрахунки платіжними картками є одним з найбезпечніших і найнадійніших способів оплати за нинішніх умов", - підсумували в НБУ.