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До 15 років загрожує херсонському блогеру, підозрюваному у держзраді

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До 15 років загрожує херсонському блогеру, підозрюваному у держзраді
Херсонському блогеру-колаборанту оголосили про підозру у державній зраді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру мешканцю міста Херсона у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення збройних сил РФ на територію України підозрюваний одразу перейшов на бік ворога. Маючи досвід журналістської діяльності, він цілеспрямовано завдає шкоди інформаційній безпеці України, розміщуючи на власному каналі в мережі Інтернет відеоматеріали з пропагандою "руського миру" та виправдовує збройну агресію Російської Федерації.

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Зазначається, що своїми діями підозрюваний чинить психологічний тиск на населення з активною проукраїнською позицією для подолання його спротиву та окупації.

За протизаконні дії фігуранту загрожує покарання - позбавлення волі строком від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такого.

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Топ коментарі

  • Андрей Боровик 392cc882
    Отрезать ему Интернет и яйца.
  • Руслан Вовчук 22efa89a
    З позбавленням громадянства України, та конфіскацією майна.
    Інакше назад припруться.
  • Семен Шкаралупа
    Чому так мало?
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