На Кіровоградщині від ракетних ударів по аеродрому загинули семеро військових
15 16112
Внаслідок ракетних ударів по аеродрому "Канатове" 12 березня загинули 7 військових.
Про це повідомив голова Кіровогадської військової адміністрації Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
"У результаті вчорашніх ракетних ударів по військовому аеродрому, на жаль, маємо 7 загиблих. Пошкоджена інфраструктура. Удари були такої сили, що чув увесь Кропивницький", - зазначив Райкович.
Він закликав вшанувати пам'ять воїнів, які загинули.