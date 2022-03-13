На Кіровоградщині від ракетних ударів по аеродрому загинули семеро військових

Внаслідок ракетних ударів по аеродрому "Канатове" 12 березня загинули 7 військових.

Про це повідомив голова Кіровогадської військової адміністрації Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті вчорашніх ракетних ударів по військовому аеродрому, на жаль, маємо 7 загиблих. Пошкоджена інфраструктура. Удари були такої сили, що чув увесь Кропивницький", - зазначив Райкович.

Він закликав вшанувати пам'ять воїнів, які загинули.

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