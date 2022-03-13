На Чорнобильській АЕС відновлено електропостачання

Завдяки неймовірним зусиллям фахівців НЕК "Укренерго", атомників та електриків вдалося повернути електропостачання на ЧАЕС, захоплену російськими окупантами.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал ВРУ.

"Наші українські енергетики, ризикуючи власним здоров’ям та життям, змогли відвернути ризик можливої ядерної катастрофи, що загрожувала всій Європі. Тепер системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок знову працюватимуть у штатному режимі, не від резервного живлення.

Так, наші енергетики дійсно герої, але самими подвигами неможливо забезпечити ядерну безпеку в умовах військової агресії.

Тому я ще раз звертаюся до наших міжнародних партнерів, Єврокомісії, МАГАТЕ, ООН, ОБСЄ: допоможіть нам захистити ядерні об’єкти! Зараз вкрай необхідно змусити ворога залишити АЕС та встановити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо об’єктів атомної енергетики України", - йдеться у повідомленні.

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