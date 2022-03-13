Захід переоцінював військові спроможності Росії, - начальник Штабу оборони Канади Ейрі
Про це в інтерв’ю CBC News розповів начальник Штабу оборони Канади Вейн Ейрі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Перед війною ми переоцінювали спроможності та бажання воювати Росії й недооцінювали опір, який чинитимуть українські сили", - сказав Ейрі.
За його словами, військових експертів дуже здивувала неспроможність російських піхотних, інженерних, танкових, артилерійських та авіаційних підрозділів працювати злагоджено разом.
"Ми розуміли, що українці воюватимуть, але вони роблять це феноменально. Їх запал обороняти батьківщину очевидний. З російського ж боку виникає багато запитань з приводу того, що вони взагалі роблять", - зазначив генерал.
Він додав, що погана російська військова логістика та догляд за технікою впадають у вічі.