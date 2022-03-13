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Захід переоцінював військові спроможності Росії, - начальник Штабу оборони Канади Ейрі

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Захід переоцінював військові спроможності Росії, - начальник Штабу оборони Канади Ейрі
Україна здивувала західних військових рішучим опором, який чинить російському вторгненню.

Про це в інтерв’ю CBC News розповів начальник Штабу оборони Канади Вейн Ейрі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Перед війною ми переоцінювали спроможності та бажання воювати Росії й недооцінювали опір, який чинитимуть українські сили", - сказав Ейрі.

За його словами, військових експертів дуже здивувала неспроможність російських піхотних, інженерних, танкових, артилерійських та авіаційних підрозділів працювати злагоджено разом.

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"Ми розуміли, що українці воюватимуть, але вони роблять це феноменально. Їх запал обороняти батьківщину очевидний. З російського ж боку виникає багато запитань з приводу того, що вони взагалі роблять", - зазначив генерал.

Він додав, що погана російська військова логістика та догляд за технікою впадають у вічі.

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Топ коментарі

  • Алексей Рябов 1b2bb5d9
    А вы, ребята, неприятно здивували своей импотентностью
  • Kucher
    Здвивування, стурбованості, захоплення...
    Може досить? Дайте нам належну зброю. і ми закінчимо цю війну розбивши повністю ворога і на землі і в небі.
  • Планшет Студента
    Бо це орда, а не військо.
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