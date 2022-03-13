ЗСУ зупинили інтенсивне просування російських окупантів вглиб України, - Маляр

Російські окупанти не полишають плани наступальної операції.

Про це у Facebook повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз зупинено інтенсивне просування ворога вглиб території України. Ви бачите з новин, що знизилась інтенсивність активних боїв. Що це означає? Що ворог поніс величезні втрати і змушений поповнювати особовий склад та перегруповувати війська. Ворог робить висновки і вчиться воювати в наших реаліях та не полишає плани наступальної операції", - йдеться в повідомленні.

За її словами, оскільки миттєвих результатів ворог не досяг, зараз вони намагаються досягти бодай чогось, аби звітувати своєму командуванню. Тому будуть намагатись закріпитись на рубежах тимчасово зайнятих територій. І ось тут вкрай важлива позиція місцевої громади. Токмак, Мелітополь, Херсон - не дають ворогу реалізовувати такі плани.

"Ворожа армія руйнує наші міста, села, цивільну інфраструктуру. Щоб нас залякати і зламати психологічно. Але українська нація незламна.

По трагічним сьогоднішнім подіям у Львівській області та вчорашнім у Івано-Франківську ви бачите, що ворог руйнує аеропорти та центри навчання", - наголосила Маляр.

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