Український посол в Ізраїлі Корнійчук подав до суду на МВС цієї країни з приводу прийому біженців з України

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук подав позов до БАГАЦ (Верховний Суд) проти дій уряду Ізраїлю та особисто міністра внутрішніх справ Айєлет Шакед щодо прийому біженців з України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У позові, як повідомив 12 канал ІТВ, стверджується, що міністр Шакед порушує досягнуті раніше Єрусалимом та Києвом домовленості про безвізовий режим, використовуючи для цього "обтічні формулювання". Посол зазначив, що вирішив вдатися до подання позову після того, як було вичерпано всі дипломатичні можливості для захисту українських громадян, які шукають притулку від війни.

У позові наголошується на тому, що міністр внутрішніх справ Ізраїлю не має повноважень для прийняття одноосібного рішення щодо прийому біженців з України; позивачі вважають, що це питання має вирішуватися урядом єврейської держави у тісній співпраці з комісією Кнесету з міжнародних справ.

Раніше МВС продовжило на два місяці термін перебування в Ізраїлі для українських туристів, які легально перебувають у країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль офіційно засудив вторгнення РФ до України