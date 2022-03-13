ДАЗВ попередило про зростання радіаційної небезпеки від пожеж у зоні відчуження. Вже було зафіксовано 4 займання

На Чорнобильській АЕС відновили електропостачання. Всі системи охолодження будуть працювати в штатному режимі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це інформує Державне агентство України з управління зоною відчуження.

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"Відповідно до класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, критерії пожежі в зоні відчуження не мають перевищувати обсяги 0,05-0,2 км², але стан площі пожеж перевищує ці показники в десятки разів", - повідомило агентство.

Там зазначили, що згідно з доповіддю генерального директора ДСП "Екоцентр" Сергія Кірєєва станом на 12.03.2022, за даними NASA FIRMS 11 березня 2022 року в межах зони відчуження було зафіксовано чотири новостворені центри займання.

За даними супутникових знімків Sentinel-2 Європейського космічного агентства (ESA), на які посилається ДАЗВ, осередки займання мають такі характеристики: район к.п.н. Поліське - 0,02 км², район к.п.н. Бобер - 3,8 км, район к.п.н. Стечанка - 0,3 км², район к.п.н. Рудня-Вересня - 0 25 км².

Водночас там додали, що за даними NASA FIRMS, розміри пожежі в районі к.п.н. Стечанка збільшились у розмірі до 2 км, а в районі к.п.н. Бобер до 10 км.

"З точки зору радіаційних ризиків, зафіксованих автоматизованою системою контролю радіаційного стану (АСКРС) у 39 пунктах, особливу небезпеку становлять наявні пожежі на територіях із значними рівнями забруднення радіонуклідами та у місцях розташування інфраструктури поводження з радіоактивними відходами в межах 10", - акцентувало ДАЗВ.

Там припустили, що спалах відбувся внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а саме влучення снаряда або навмисного підпалу.

"З тих самих причин і зважаючи на роботу в умовах воєнного стану пункти АСКРС не можуть виконувати свої функції у повному обсязі, як і персонал ДСП "Екоцентр", - пояснили в агентстві.