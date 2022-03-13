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Колона російських окупантів заїхала у Скадовськ та розмістилася в одному з дитячих таборів, - мер Яковлєв

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Колона російських окупантів заїхала у Скадовськ та розмістилася в одному з дитячих таборів, - мер Яковлєв
Військова техніка російських окупантів заїхала у місто Скадовськ на Херсонщині.

Про це у Facebook повідомив очільник міста Олександр Яковлєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Після обіду в Скадовськ заїхала колона окупантів (близько 30 одиниць техніки) і схоже залишаться на нІч. Розмістилися в одному з дитячих таборів на краю Скадовська.

Вдень знову заходили до будівлі міської ради. На той час працівників там не було.

По решті пунктів ситуація без змін", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупаційних військ у Скадовську немає, - міський голова Яковлєв

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Топ коментарі

  • Anastasiia Ka
    а можна туди ******* чимсь, по тій колоні? табір відбудуємо, а свинокацапів треба звідти викурити, тим паче з 30ма одиницями техніки
  • время
    Імперія зла має зникнути назавжди!
  • Владимир Николенко 123e1460
    Вас обов'язково звільнять,але цього факту ми Зе не пробачимо.
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