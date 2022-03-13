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Окупанти викрали голову райради Мелітополя Прийму та намагалися викрасти секретаря міськради Романова

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Окупанти викрали голову райради Мелітополя Прийму та намагалися викрасти секретаря міськради Романова
В окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни викрали голову районної ради Сергія Прийму та намагалися викрасти секретаря міськради Романа Романова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РІА Мелітополь

"Сьогодні стало відомо, що о 7:30 окупанти прийшли додому з обшуком до голови районної ради – Прийми Сергія Миколайовича. Після обшуку його забрали.

Обшук проводили 8 осіб, забрали документи Сергія Миколайовича, всі мобільні пристрої та вимагали паролі до них".

Також російські окупанти намагалися викрасти секретаря міськради Мелітополя Романа Романова.

Озброєні люди вдерлися в будинок за адресою прописки, де чиновник більше десяти років не проживає і намагався підірвати двері.

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Топ коментарі

  • Ан Пз
    чего им автоматьі не дали придурки? увидел тварь срусскую - убей!
  • Vika Lysenko
    почему , Зеленский ДО СИХ ПОР НЕ ПОДПИСАЛ ЗАКОН о КОЛОБАРАНТАХ ,ПРИНЯТЫЙ , УЖЕ , РАДОЙ ?
  • Иллария Соняшникова
    ЗаЖОПники показали своє справжнє обличчя..

    !"Во временно оккупированном войсками РФ Мелитополе после того, как похитили мэра Ивана Федорова, местная депутатка записала видеообращение о создании так называемого "комитета народных избранников", который будет управлять городом, а протестующих называет "экстремистами".

    Источник: местное издание "РИА Мелитополь"

    Детали: Речь идет о правой руке экс-нардепа Евгения Балицкого (от "Партии регионов") депутате Галине Данильченко ("Оппоблок").

    Наші повідомляли, що їй загрожує пожиттєве за законами України. Нехай здохнуть колоборанти !
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