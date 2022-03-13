Окупанти викрали голову райради Мелітополя Прийму та намагалися викрасти секретаря міськради Романова
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В окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни викрали голову районної ради Сергія Прийму та намагалися викрасти секретаря міськради Романа Романова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РІА Мелітополь
"Сьогодні стало відомо, що о 7:30 окупанти прийшли додому з обшуком до голови районної ради – Прийми Сергія Миколайовича. Після обшуку його забрали.
Обшук проводили 8 осіб, забрали документи Сергія Миколайовича, всі мобільні пристрої та вимагали паролі до них".
Також російські окупанти намагалися викрасти секретаря міськради Мелітополя Романа Романова.
Озброєні люди вдерлися в будинок за адресою прописки, де чиновник більше десяти років не проживає і намагався підірвати двері.