Верещук: обмінний фонд буде сформовано, списки надсилають Червоному Хресту
Про це заявила під час телемарафону міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми звернулись до місії Червого Хреста, до ООН та вимагаємо повернути наших міських голів, які не воювали, а робили свою роботу", - заявила Верещук.
Верещук також повідомила, що в Україні розробено порядок утримання полонених та визначено керівників напрямків.
"Ми не варвари і не орда, як Росія. Ми будемо працювати за міжнародними угодами і обмінний фонд буде сформовано. Полонені будуть обміняні або будуть нести покарання в Україні", - сказала Верещук.
За її словами, списки полнених надіслані на Червоний Хрест. Вона вказала, що бачила списки і там багато хлопців 18-20 років.
Верещук також визнала, що місія Червоного Хреста не працює повноцінно в умовах неконвенційних війн, де нехтуються угоди.