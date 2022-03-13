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Верещук: обмінний фонд буде сформовано, списки надсилають Червоному Хресту

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Верещук: обмінний фонд буде сформовано, списки надсилають Червоному Хресту
Українська влада намагається звільнити мера Мелітополя Івана Федорова та мера міста Дніпрорудне.

Про це заявила під час телемарафону міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми звернулись до місії Червого Хреста, до ООН та вимагаємо повернути наших міських голів, які не воювали, а робили свою роботу", - заявила Верещук.

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Верещук також повідомила, що в Україні розробено порядок утримання полонених та визначено керівників напрямків.

"Ми не варвари і не орда, як Росія. Ми будемо працювати за міжнародними угодами і обмінний фонд буде сформовано. Полонені будуть обміняні або будуть нести покарання в Україні", - сказала Верещук.

За її словами, списки полнених надіслані на Червоний Хрест. Вона вказала, що бачила списки і там багато хлопців 18-20 років.

Верещук також визнала, що місія Червоного Хреста не працює повноцінно в умовах неконвенційних війн, де нехтуються угоди.

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Топ коментарі

  • Eugene Dneprovsky
    я не понял, они щас всех пленных орков снова отдадут, потому что орки для обмена наловят обычных гражданских в том же Мелитополе? нахрена вы берете орков в плен? в чем смысл такого обмена? Они могут одних и тех же жителей условного Мелитополя или Херсона брать и менять вечно.
  • Павло Макаренко c829250f
    Цей обмін буде початком масового наповнення таборів для заручників проукраїнських громадян патріотів,атовців,і т.д. з окупованих територій.
    Забули розпіарено відданих беркутівців та вбивць-терористів ?
    ВСІХ НА ВСІХ ???
  • Ksenia VB
    Обмінний фонд має відбудувати все що тут розбив.
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