Харківського поета і музиканта Сергія Жадана висунули на Нобелівську премію з літератури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Польська академія наук ухвалила рішення висунути кандидатуру відомого українського письменника Сергія Жадана на здобуття Нобелівської премії у галузі літератури.

"Жадан – один серед найвидатніших поетів України та блискучий прозаїк, його твори перекладені багатьма мовами та нагороджувані у світі, – ми переконані, що це письменник щабля Нобелівської премії. Його голос як поета вже багато років має особливе значення для українців. Вільна Україна значною мірою говорить і думає словами Жадана, уважно вслухається у них. Сьогодні поет у своєму Харкові. Він бореться", - йдеться у відозві Комітету літературознавчих наук Польської академії наук.

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Сергій Жадан - не тільки автор багатьох поетичних збірок, а й музикант. Він учасник українських рок-гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма". Автор романів "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамія", "Інтернат", поетичних збірок "Цитатник", "Ефіопія", "Життя Марії", "Тамплієри", "Антена".

Літературні твори Сергія Жадана отримали численні національні та міжнародні нагороди, були перекладені більш ніж двадцятьма мовами.