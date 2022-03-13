Новини • Санкції проти Росії, Війна

Посли ЄС завтра можуть запровадити четвертий пакет санкцій проти РФ, - Йозвяк

8 30013
Посли ЄС завтра можуть запровадити четвертий пакет санкцій проти РФ, - Йозвяк
В понеділок Євросоюз може запровадити четвертий пакет санкцій проти Росії.

Про це у Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли ЄС сьогодні обговорили 4-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Санкціям дадуть "зелене світло" завтра опівдні", - йдеться в повідомленні.

За словами журналіста, серед обмежень заборона на експорт предметів розкоші і нові інвестиції ЄС в російський енергетичний сектор, а також заборона на імпорт сталі і заліза.

Читайте: Верещук: обмінний фонд буде сформовано, списки надсилають Червоному Хресту

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Ще більше санкцій, ще більше!
  • 4uxpux
    Достаточно,чтоб газетой жопу вытирать,забыть про памперсы,айфоны,компьютерную технику,и про все буржуйское,как в совке,это им удалось.Мечта про совок сбыватся
  • 4uxpux
    побольше полезных
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини