Посли ЄС завтра можуть запровадити четвертий пакет санкцій проти РФ, - Йозвяк

В понеділок Євросоюз може запровадити четвертий пакет санкцій проти Росії.

Про це у Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли ЄС сьогодні обговорили 4-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Санкціям дадуть "зелене світло" завтра опівдні", - йдеться в повідомленні.

За словами журналіста, серед обмежень заборона на експорт предметів розкоші і нові інвестиції ЄС в російський енергетичний сектор, а також заборона на імпорт сталі і заліза.

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