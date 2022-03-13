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Всі сили військ РФ під Києвом розбито, загрози столиці немає, - Арестович

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Всі сили військ РФ під Києвом розбито, загрози столиці немає, - Арестович
Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що безпосередньої військової загрози Києву нині й у найближчому майбутньому не передбачається, всі сили окупантів під містом розбиті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Усі сили (Росії. - Ред.), які намагалися йти до Києва, розбиті. Вони стали в оборону, зайняли позиції і зараз ходять по селах, бо палива немає… Але загрози безпосередньої Києву немає і найближчим часом не передбачається… У противника немає можливості і вона не скоро з'явиться щось зробити, навіть якщо вони нагромадять резерви", - сказав він.

За словами Арестовича, така ж обстановка зараз у районі Харкова, Чернігова та Сум, де спостерігаються невеликі тактичні дії російських окупантів.

Водночас, серед гарячих точок, як зазначив Арестович, Маріуполь, зона ООС та Миколаїв, а також напрямок у бік Кривого Рогу, де ворог уже частково застряг.

Читайте: Противник зосередив свої сили на наступі в зоні ООС, – Арестович

Топ коментарі

  • Roman Zamno dd465288
    Радостные вести. Давайте тогда на помощь Марику.
  • Ksenia VB
    Так вони чекають поки паливо підвезуть.
    Вони грабують та вбивають місцевих.
    А Люся каже загрози нема. Капець чке лицемірство.
  • Eight Wonder 56eae116
    Очень хорошо

    Многие жду слов - Рабсия отводит своих недобитых свинособак и капитулирует. Это будет праздник для всего мира.
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