Зеленський - компаніям, які продовжують працювати в РФ: Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора
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Президент Володимир Зеленський закликав компанії SAP, Oracle та Microsoft припинити підтримувати свої продукти в Росії.
Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні не може бути напіврішень чи напівтонів! Є лише чорне та біле, добро і зло! Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей і жінок", - йдеться в повідомленні.
Так, Зеленський закликав компанії SAP, Oracle та Microsoft припинити підтримувати свої продукти в Росії.