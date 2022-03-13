Трьох журналістів було вбито з початку війни РФ проти України, - фонд "Справедливість для журналістів"
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявила керівниця фонду "Справедливість для журналістів" (JFJ) Марія Орджонікдзе.
"До фізичних нападів, усі з яких вчинили війська Російської Федерації, належать:
– вбивства трьох журналістів (журналіст Віктор Дудар загинув під час бойових дій під Миколаєвом; телеоператор Live Євген Сакун загинув під час ракетного обстрілу в Києві; американець Брент Рено, відеожурналіст, колишній автор The New York Times, був убитий на блокпосту в Ірпені на Київщині).
–10 замахів на вбивство (постраждав швейцарський журналіст Гійом Бріке, якого також пограбували російські війська; двоє журналістів чеського видання Voxpot Майда Сламова і Войтех Богач потрапили під обстріл російських військ; два данські кореспонденти видання Ekstra-Bladet − журналіст Стефан Вайхерт і фотограф та репортер Еміль Фільтенборг Міккельсен зазнали вогнепальних поранень; російські війська напали на британську телевізійну групу Sky News – головний кореспондент Стюарт Ремзі та його чотири колеги поверталися до Києва, коли потрапили в засідку. Куля влучила Ремзі в спину, оператора Річі Моклера врятував бронежилет, по якому стріляли двічі", – йдеться в повідомленні.