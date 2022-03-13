Трьох журналістів було вбито з початку війни РФ проти України, - фонд "Справедливість для журналістів"

З 24 лютого було вбито трьох журналістів та скоєно 10 замахів на вбивство.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявила керівниця фонду "Справедливість для журналістів" (JFJ) Марія Орджонікдзе.

"До фізичних нападів, усі з яких вчинили війська Російської Федерації, належать:

– вбивства трьох журналістів (журналіст Віктор Дудар загинув під час бойових дій під Миколаєвом; телеоператор Live Євген Сакун загинув під час ракетного обстрілу в Києві; американець Брент Рено, відеожурналіст, колишній автор The New York Times, був убитий на блокпосту в Ірпені на Київщині).

–10 замахів на вбивство (постраждав швейцарський журналіст Гійом Бріке, якого також пограбували російські війська; двоє журналістів чеського видання Voxpot Майда Сламова і Войтех Богач потрапили під обстріл російських військ; два данські кореспонденти видання Ekstra-Bladet − журналіст Стефан Вайхерт і фотограф та репортер Еміль Фільтенборг Міккельсен зазнали вогнепальних поранень; російські війська напали на британську телевізійну групу Sky News – головний кореспондент Стюарт Ремзі та його чотири колеги поверталися до Києва, коли потрапили в засідку. Куля влучила Ремзі в спину, оператора Річі Моклера врятував бронежилет, по якому стріляли двічі", – йдеться в повідомленні.

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