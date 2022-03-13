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На Львівщині виявили місце падіння однієї з російських крилатих ракет, збитих силами ППО. ФОТО

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У Львівській області виявили місце падіння однієї зі збитих засобами ППО крилатих ракет агресора.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

На Львівщині виявили місце падіння однієї з російських крилатих ракет, збитих силами ППО 01

"Внаслідок падіння збитої крилатої ракети постраждалих немає, в зоні падіння розпочалася пожежа, яка наразі ліквідована. Триває збір уламків, — повідомили в Повітряному командуванні "Захід". — Це одна з двох знищених у повітрі ракет ворога".

На Львівщині виявили місце падіння однієї з російських крилатих ракет, збитих силами ППО 02

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На Львівщині виявили місце падіння однієї з російських крилатих ракет, збитих силами ППО 03

Зазначається, що крилата ракета — одна з найскладніших повітряних цілей. Вона рухається на малій висоті вздовж вигинів рельєфу, що ускладнює її виявлення.

На Львівщині виявили місце падіння однієї з російських крилатих ракет, збитих силами ППО 04

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Топ коментарі

  • Евгений Агро
    Друг, який був на АЗС у Тростянці, казав, що ракета яка летіла на Вінницький аеропорт, робила це на висоті близько 100 метрів. А туди кажуть ніби як саме х101 запускали. Так що стінгереом її можна спокійно було збити, якби знали звідки а вона летить. І швидкість у неї мала, 200 м/с. Ідеальна мішень для стінгера. Не маневрує, пасток не випускає, летить повільно. Звісно, що висота польоту 100 метрів, залишає мало часу на запуск. Тому і кажу, треба знати точно звідки летить.
  • Qq Qqq f1a4586b
    Тільки одну? Скажіть ромам, вони швидко всі знайдуть, бо люмінь )
  • время
    Імперія зла має зникнути назавжди!
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