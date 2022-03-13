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Камбербетч готовий приймати українських біженців у власному домі, приєднавшись до програми Homes for Ukraine

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Камбербетч готовий приймати українських біженців у власному домі, приєднавшись до програми Homes for Ukraine
Бенедикт Камбербетч візьме участь в урядовій програмі Великобританії з надання українським біженцям житла - Homes for Ukraine.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Таким чином, відомий за роллю детектива Шерлока Холмса актор надасть своє житло біженцям з України

"Кожен повинен зробити все, що від нього залежить. У нас рекордна кількість людей, які зголосилися прийняти українців у свої будинки. Я сподіваюся, що також стану частиною цього", - сказав Камбербетч.

Нагадаємо, що кілька днів тому британський актор Бенедикт Камбербетч знову висловив солідарність та підтримку українцям у війні проти Росії.

Під час церемонії нагородження Міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі зірка "Шерлока" вийшов на сцену за відзнакою. Потім він побачив у когось із присутніх у залі синьо-жовтий прапор і попросив передати його на сцену.

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Топ коментарі

  • Планшет Студента
    Геніальний актор і чудова людина.
  • Чайка Київ
    Дякуємо
  • Alex Meln
    Вау, може хтось завітає до Доктора Стренжа в гості. Якщо це буде родина з дітьми для малечі ці спогади перекриють весь той жах війни який вони могли відчути за ці дні.
    Доречі, правильно Михайло Ткач нещодавно написав, що він не бачить, як наші всраті олігархи пропонують притулок українцям у їхніх закордонних маєтках. А от британські селеби все розуміють і діють відповідно хоч і не вкрали у нашого народа ні копійки.
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