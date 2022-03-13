Загиблі маріупольці лежать поблизу лікарні, немає можливості їх поховати. ФОТОрепортаж (18+)

Журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив жахливі кадри вбитих у Маріуполі людей, після бомбардувань російської авіації. Фото не рекомендовані до перегляду особам до 18 років та людям із слабкою психікою.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у телеграмі.

Цаплієнко зазначив: "Маріуполь. Російська авіація біснуються. Лютує. Ці жахливі кадри мають побачити ті, хто приймає рішення на закриття неба над Україною. Загиблі від ударів с повітря маріупольці залишаються лежати біля лікарні. Забрати їх немає можливості".

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