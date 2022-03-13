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Загиблі маріупольці лежать поблизу лікарні, немає можливості їх поховати. ФОТОрепортаж (18+)

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Журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив жахливі кадри вбитих у Маріуполі людей, після бомбардувань російської авіації. Фото не рекомендовані до перегляду особам до 18 років та людям із слабкою психікою.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у телеграмі.

Цаплієнко зазначив: "Маріуполь. Російська авіація біснуються. Лютує. Ці жахливі кадри мають побачити ті, хто приймає рішення на закриття неба над Україною. Загиблі від ударів с повітря маріупольці залишаються лежати біля лікарні. Забрати їх немає можливості".

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Загиблі маріупольці лежать поблизу лікарні, немає можливості їх поховати 01
Загиблі маріупольці лежать поблизу лікарні, немає можливості їх поховати 02
Загиблі маріупольці лежать поблизу лікарні, немає можливості їх поховати 03

Топ коментарі

  • Планшет Студента
    Нема слів. Лише лють.
  • Volodymyr Ye.
    Де ті полонені гниди?????? Най вони ховають самі тих кого вбили!
  • ararta
    Це Тіла Українців, а трупи в кацапів. У Тіла є Душа, а у трупа нема. Вічна пам'ять
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