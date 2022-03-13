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Захід не повинен виключати можливість вбивства Путіна, - британський полковник Кемп

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Захід не повинен виключати можливість вбивства Путіна, - британський полковник Кемп
Колишній командувач британською армією полковник Річард Кемп заяви, що НАТО і західні союзники не повинні виключати можливість вбивства президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Daily mail.

Кемп сказав, що Путін представляє "постійну і смертельну загрозу", і вбивство його може бути "неприємним" для деяких, але це може допомогти врятувати тисячі життів.

Він вважає, що російському президенту слід принаймні висунути звинувачення у військових злочинах.

"Найкраще було б побачити Путіна скинутого, заарештованого і судимого або в Росії, або в Міжнародному кримінальному суді. Але такі варіанти навряд чи колись відбудуться".

Читайте: У Путіна важка хвороба, яка провокує мозкові розлади, - Daily Mail

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Топ коментарі

  • Patrik 778078f1
  • Sophia-Maria Duglass
  • Володимир Шевченко 805b5da6
    Хорошие мысли на планете появились.
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