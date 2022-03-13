Вбитий в Ірпені американський журналіст працював на Time
Про це йдеться в заяві видання, повідомяє Цензор.НЕТ.
"Ми спустошені втратою Брента Рено. Як відзначений нагородами режисер і журналіст, Брент описував найважчі історії в усьому світі часто разом зі своїм братом Крейгом Рено. Останніми тижнями Брент перебував у регіоні, працюючи над проектом TIME Studios, присвяченим глобальній кризі біженців. Наші серця з усіма близькими Брента. Важливо, щоб журналісти мали змогу безпечно висвітлювати це триваюче вторгнення та гуманітарну кризу в Україні, - сказано в заяві.
З 24 лютого було вбито трьох журналістів та скоєно 10 замахів на вбивство, заявила керівниця фонду "Справедливість для журналістів" (JFJ) Марія Орджонікдзе.
За цей час загинули: журналіст Віктор Дудар загинув під час бойових дій під Миколаєвом; телеоператор Live Євген Сакун загинув під час ракетного обстрілу в Києві; американець Брент Рено, відеожурналіст, колишній автор The New York Times, був убитий на блокпосту в Ірпені на Київщині).