Рада церков закликає НАТО закрити небо над Україною: "Немає нічого ціннішого за людське життя"

Всеукраїнська Рада церков та релігійних організацій звернулася до світової спільноти щодо запровадження безполітної зони над Україною та реагування на гуманітарну катастрофу в окремих регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради церков.

"Оскільки немає нічого ціннішого за людське життя, Всеукраїнська Рада Церков і релігійні організації повторно закликає світових лідерів, країни-учасниці ОБСЄ, ЄС та НАТО вжити невідкладних заходів для запровадження безполітної зони над територією України або надати українській армії сучасні засоби протиповітряної оборони та літаки-винищувачі, які зможуть захистити мирних мешканців України від регулярних бомбардувань і ракетних ударів російських загарбників", - йдеться в повідомленні.

Також Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій звертається до керівництва Російської Федерації, міжнародних організацій, церковних ієрархів та релігійних діячів народів Росії ‒ вжити термінові заходи з організації гуманітарних коридорів для евакуації мешканців українських міст і селищ із районів, де тривають активні бойові дії, до безпечних місць за їхнім власним вибором, а також негайного обміну військовополоненими між Росією та Україною.

"З метою уникнення будь-яких провокацій евакуацію цивільного населення через гуманітарні коридори можуть здійснювати цивільні волонтери та служителі Церков і релігійних організацій, як у супроводі співробітників української поліції, так і без їхньої участі. Навіть у часи найбільших потрясінь, війн та суперечок не можна забувати про людяність та милосердя. Кожен із нас повинен зробити все можливе для збереження людського життя та встановлення миру шляхом переговорів", - наголосили в Раді церков.

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