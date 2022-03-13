ФСБ РФ планує переодягнути білоруських військових у форму ЗС Росії та вторгнутись на територію України, - Данілов
Про це під час телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на території Білорусі розробляється спецоперація Російською Федерацією. Вони сьогодні мають велике бажання одягнути у форму РФ білоруських військових. Частина з них (білорусів. - Ред.) відмовляються воювати проти нашої країни. Але зараз ФСБ РФ і спецслужби на території (Білорусі. - Ред.) на сьогоднішній день умовляють білорусів переодягнутися в російську форму і за російськими, умовно кажучи, лекалами заходити на нашу територію", - наголосив він.
За словами Данілова, в Україні до цього розвитку подій готові.
"Але я попереджаю: якщо ми тут знаходитимемо білорусів, вони отримуватимуть таку ж відсіч, яку на сьогодні мають росіяни разом із чеченцями", - додав секретар РНБО.