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Якщо Кадиров в Україні, то його буде знищено, - Арестович

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Якщо Кадиров в Україні, то його буде знищено, - Арестович
Радник глави ОП Олексій Арестович повідомив, що Україна перевіряє інформацію щодо перебування глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова на території нашої держави.

Про це він повідомив під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз перевіряється ця інформація (щодо перебування Кадирова на Київщині. - Ред.). Але є інформація, що вчора його бачили у Грозному. За добу можна було б переїхати під Київ. Зрозумійте: його поява нічого не вирішує. Якщо буде інформація, тоді знищимо (Рамзана Кадирова. - Ред.). Якщо ні, тоді знищимо іншого разу", - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що Кадиров нібито приїхав до України.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Вестник Стабильности #StandWithUkraine


    @stabilnosti

    ·
    19 мин



    Вот это реально крутая история!!! Французский активист захватил виллу дочери Путина в Биаррице, он намерен заселить туда беженцев из Украины:

    https://theins.ru/korrupciya/249258
  • Яукр
    Ціль N2!
  • Мистер Икс 00711c20
    Та в какой там оно Украине ,падло хитрожопое снимает клипы в своём подвале а вата хавает ..
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