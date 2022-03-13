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Росія звернулася до Китаю з проханням про військову допомогу, - Financial Times

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Росія звернулася до Китаю з проханням про військову допомогу, - Financial Times
За словами американських офіційних осіб, Росія попросила Китай надати військову техніку для підтримки її вторгнення в Україну

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Financial Times

Таке звернення  викликало занепокоєння в Білому домі, оскільки  Пекін може підірвати зусилля Заходу, щоб допомогти українським силам захистити свою країну.

Американські чиновники повідомили Financial Times, що з початку вторгнення Росія просила військового обладнання та іншої допомоги. Вони відмовилися повідомити подробиці про те, що просила Росія.

Інша особа, знайома з ситуацією, сказала, що США готуються попередити своїх союзників на тлі деяких ознак того, що Китай, можливо, готується допомогти Росії.

Інші американські чиновники заявили, що є ознаки того, що в Росії закінчуються деякі види зброї, оскільки війна в Україні триває вже третій тиждень. Білий дім не прокоментував цю інформацію і псольство Китаю у Вашингтоні також не відповіло на запит про коментар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США попередили Китай та інші країни про наслідки у разі допомоги Росії у відході від санкцій

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Топ коментарі

  • ladyar
    Днище!
  • Rostyslav Komarnytsky
    Офігіти можна! Для розгрому ЗСУ потрібні зусилля другої і третьої за потугою армій світу! А ми хочемо у НАТО.
  • Ірландія
    «Друга армія світу»))))
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