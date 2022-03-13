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Якщо окупанти спробують висадити десант на Одещині, їх там вже чекають, - Данілов

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Якщо окупанти спробують висадити десант на Одещині, їх там вже чекають, - Данілов
Загроза із Чорного моря на Одеському напрямку не нова і Збройні Сили України до неї готові.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Секретар РНБО пояснив, що такі плани росіяни мали ще на перші дні війни, але тоді завадила погода, а зараз у них з’являються можливості.

"Навіть якщо вони спробують висадити десант на території в Одеській області, їх там вже чекають. Ми розуміємо про які сили і засоби йдеться", - зазначив Данилов.

Також читайте: З 13 березня в Одесі та Одеській області комендантська година запроваджується з 20:00 до 06:00

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Топ коментарі

  • Ірландія
    Бички уже чекають )
  • Володимир Шевченко 805b5da6
    Ніяка погода їм не завадила, я з вікна бачу залив. Ніяких штормів у нас не було. А вот хлопці наші їм доброї пиз#и дали, то факт, через те вони і чухнули. Шо правда потопили вони пару чужих кораблів і збили самі свій літак. А наші хлопці градом (Карл!!) Замочили їхню гордість катер там якійсь крутий. Ну і прийдуть вони, і шо? Скільки їх там? Та наші тачичники з Привоза, з бодуна їх відхірачать.
  • Лилия Стацкая
    Це точно.
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