Якщо окупанти спробують висадити десант на Одещині, їх там вже чекають, - Данілов

Загроза із Чорного моря на Одеському напрямку не нова і Збройні Сили України до неї готові.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Секретар РНБО пояснив, що такі плани росіяни мали ще на перші дні війни, але тоді завадила погода, а зараз у них з’являються можливості.

"Навіть якщо вони спробують висадити десант на території в Одеській області, їх там вже чекають. Ми розуміємо про які сили і засоби йдеться", - зазначив Данилов.

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