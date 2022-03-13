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Сучасний рашизм в рази перевищує фашизм, який ми бачили в середині минулого століття, - Данілов

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Сучасний рашизм в рази перевищує фашизм, який ми бачили в середині минулого століття, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що "рашизм" на сьогодні перевищує навіть "фашизм".

Про це він заявив під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Слово "рашизм" на сьогоднішній день перевищує навіть "фашизм". Коли були фашисти, вони були більш толерантні по відношенню безпосередньо до мирного населення. Те, що сьогодні відбувається в Маріуполі, в Харкові, в інших містах - це сучасний рашизм, який в рази перевищує фашизм, який ми бачили в середині минулого століття", - наголосив він.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Raised Right
    Ухайдокали всем миром фашизм, ухайдокают и рашизм.
  • Maksym 11ff0972
    Смішно коли кажуть що русня фашисти. Ні, вони не фашисти. Вони ті самі більшовики комуняки, червона армія. Вони ті самі, кому українці донедавна віддавали почесті на 23 февраля. Тепер у українців є шанс вернутись на 100 років назад і побачити як виглядало комуняцьке лайно яке прийшло сюди 100 років тому. Між комуняками більшовиками, червоною армією і цими ванюшками Z V різниці взагалі немає.
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