У бою за Київ загинув військовий льотчик Олександр Мариняк. ФОТО

У бою за Київ загинув військовий льотчик Олександр Мариняк

Про це у Facebook повідомив його товариш Василь Мулик, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Мариняк звільнився з лав Збройних Сил минулої осені, однак з початком вторгнення РФ він повернувся у бригаду.

"Сів у кабіну своєї улюбленої "двадцятьчетвірки". І гасив моSSкальських покидьків. 8-го березня вертоліт підполковника Мариняка під час виконання бойового польоту був збитий під Києвом. Екіпаж загинув. Разом з Сашком поклав своє життя льотчик-оператор капітан Іван Беззуб. Сьогодні (12 березня. - Ред.) Сашка поховали у Бродах", - йдеться в повідомленні.

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