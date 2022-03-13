"Укрзалізниця" готова націоналізувати вагон Медведчука
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"Укрзалізниця" готова націоналізувати вагон Медведчука і задіяти його для перевезення дітей та післяопераційних хворих.
Про це компанія повідомила у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Спочатку вагон потребуватиме технічного огляду, який компанія готова провести в стислі терміни.
Наразі усі салон-вагони Укрзалізниці задіяні для евакуації наслення, зокрема маломобільних та дітей, тому ще один вагон не буде зайвим.
Проте у компанії багато питань до інтер’єру, тому до цього вагону допускатимуться виключно пасажири з перевірено стійкою психікою, а з провідниками після рейсу працюватимуть психологи", - йдеться в повідомленні.