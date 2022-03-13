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"Укрзалізниця" готова націоналізувати вагон Медведчука

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"Укрзалізниця" готова націоналізувати вагон Медведчука
"Укрзалізниця" готова націоналізувати вагон Медведчука і задіяти його для перевезення дітей та післяопераційних хворих.

Про це компанія повідомила у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Спочатку вагон потребуватиме технічного огляду, який компанія готова провести в стислі терміни.

Наразі усі салон-вагони Укрзалізниці задіяні для евакуації наслення, зокрема маломобільних та дітей, тому ще один вагон не буде зайвим.

Проте у компанії багато питань до інтер’єру, тому до цього вагону допускатимуться виключно пасажири з перевірено стійкою психікою, а з провідниками після рейсу працюватимуть психологи", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Sergey Osadchy
    Йшов 18-й день війни.

    З одного боку укрїнці, з іншого - москалі …

    Раптом з української сторони доноситься: "Ванька!" З іншого боку висовується мужик "что?" Постріл, труп …

    Знову з української сторони: "Василий!" - Что? … постріл, труп ..

    Раптом - з протлежної сторони доноситься - "Микола!" .. - І тиша …

    З української сторони - "Хто кричав Микола?" З протилежної - "Я!" .. постріл, труп …
  • Qq Qqq f1a4586b
    Краще виставити на якийсь світовий аукціон, а гроші на дітей.
  • Павло ШОвте
    Шановні воїни, якщо ви побачили десь поблизу свого розташування або якщо до Вас наближаються ось ця шобла, не підпускайте їх близько ... документи можна не питати... Вони вже доїздились і хочуть відпочити...
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