"Укрзалізниця" готова націоналізувати вагон Медведчука і задіяти його для перевезення дітей та післяопераційних хворих.

Про це компанія повідомила у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Спочатку вагон потребуватиме технічного огляду, який компанія готова провести в стислі терміни.



Наразі усі салон-вагони Укрзалізниці задіяні для евакуації наслення, зокрема маломобільних та дітей, тому ще один вагон не буде зайвим.



Проте у компанії багато питань до інтер’єру, тому до цього вагону допускатимуться виключно пасажири з перевірено стійкою психікою, а з провідниками після рейсу працюватимуть психологи", - йдеться в повідомленні.

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