Новини • Війна

ЗСУ під Мелітополем розбили близько 200 одиниць військової техніки РФ, а також штаб з керівництвом окупантів, - Геращенко

62 248107
ЗСУ під Мелітополем розбили близько 200 одиниць військової техніки РФ, а також штаб з керівництвом окупантів, - Геращенко
ЗСУ розбили близько 200 одиниць військової техніки російських окупантів під Мелітополем.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Є гарна новина для гарного сну: 2,5 години тому під Василівкою (Запорізька область) вся техніка росіян, яку вони накопичували під Мелітополем (близько 200 машин) була вщент розбита нашою артилерією! І штаб з керівництвом орків під Мелітополем, над яким мучились два дні, також рознесли", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Геращенко - Кадирову: Годі відсиджуватися в підвалі в Іванкові, як щур!

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • - ШПАЕВ -
  • Alex Vassago
    Може, все таки, трохи вивільнилось сил, чи призвані в ЗСУ пройшли бойове злагодження...
    Схоже на підготовку до деблокування Маріуполя, і відрізання цього метастазу, який доповз до Енергодару від комунікації на Крим.
    Молодці хлопці!
    Слава ЗСУ!
  • Andriy
    Ура!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини