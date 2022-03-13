ЗСУ під Мелітополем розбили близько 200 одиниць військової техніки РФ, а також штаб з керівництвом окупантів, - Геращенко
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ЗСУ розбили близько 200 одиниць військової техніки російських окупантів під Мелітополем.
Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Є гарна новина для гарного сну: 2,5 години тому під Василівкою (Запорізька область) вся техніка росіян, яку вони накопичували під Мелітополем (близько 200 машин) була вщент розбита нашою артилерією! І штаб з керівництвом орків під Мелітополем, над яким мучились два дні, також рознесли", - йдеться в повідомленні.