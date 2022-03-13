Дієздатність ООН наразі викликає сумніви, - Данілов

На сьогодні існує велике питання щодо дієздатності ООН, яка не змогла захистити Україну від російського агресора, адже наша країна є однією із засновниць цієї міжнародної організації.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі UA:разом заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Після цієї війни, в якій ми обов’язково отримаємо перемогу, чи буде існувати ООН в тому вигляді, в якому вона на сьогодні існує, у мене велике питання. Чому? Тому що наша країна є засновником ООН, і якщо ООН не може захистити на сьогодні країну-засновника, то що вони взагалі можуть? Світ перетворився в таку ситуацію, коли вони лякаються тих людей, яких взагалі не треба лякатись", - заявив Данілов.

Він додав, що згідно з даними усіх розвідок, російські загарбники мали захопити Київ за 3-4 доби, тому міжнародні партнери й почали від’їжджати зі столиці ще до початку наступу.

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"Єдиний, хто не злякався – це наш народ. Ми вистояли", - заявив секретар РНБО.

Він також повідомив, що від 30 жовтня минулого року керівництво держави знало про майбутній наступ і робило все, аби зламати плани путіна щодо створення паніки серед українців.

"Ми свідомо розуміли, про що йдеться, ми готувалися. І, я ще раз наголошую, те, що робить наша нація, наша Україна, такого не очікував ніхто у світі", - наголосив секретар РНБО.

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