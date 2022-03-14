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Зеленський - НАТО: Якщо ви не закриєте небо, російські ракети можуть впасти вже на вашу територію

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Зеленський - НАТО: Якщо ви не закриєте небо, російські ракети можуть впасти вже на вашу територію
Президент Володимир Зеленський вкотре закликав лідерів НАТО закрити небо над Україною.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого року я чітко попереджав лідерів НАТО, якщо не буде жорстких превентивних санкцій проти РФ - вона піде війною. Ми були праві. Я говорив протягом довгого часу, "Північний потік - " - це зброя, яка ударить по всій Європі. Тепер це очевидно. Зараз я повотрююсь знову, якщо ви не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію, на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО", - зазначив президент.

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Топ коментарі

  • Valery Valery 43f2bcb9
    Елена , подскажите что ему делать, вам же из кухни виднее.
  • Janis Schulz
    Для примера вам Латвия Стингеры передала (к слову я лично за них своими налогами заплатил), или нет, или вы их в кустах под Львовом нашли или у русни отжали?
    Ответите или все же прекратим?
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