Кулеба і Трасс обговорили посилення санкційного тиску на Росію
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба телефоном обговорив з главою МЗС Великої Британії Ліз Трасс подальші дії щодо застосування додаткових санкцій проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у твіттері.
"Тиск має посилюватися, поки росія не припинить свою безглузду агресію та не зупинить варварські воєнні злочини. Вдячний Великій Британії за посилення підтримки України", - зазначив глава української дипломатії.