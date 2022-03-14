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У Мінекономіки підрахували, в яку суму обійдеться відновлення інфраструктури після війни

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У Мінекономіки підрахували, в яку суму обійдеться відновлення інфраструктури після війни
Україна на відновлення зруйнованої під час війни інфраструктури має направити понад 119 млрд доларів, і з кожним днем ця сума зростає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив перший заступник міністра економіки Денис Кудін в ефірі інформаційного телемарафону.

Він підкреслив, що є два підходи до підрахунку втрат через війну. Перший полягає в тому, щоб оцінити відновлення зруйнованої інфраструктури.

"Йдеться про транспортну інфраструктуру, соціальну інфраструктуру. Ми бачимо, як ворог намагається знищити навіть дитячі садки, школи, лікарні. І після війни нам доведеться все це відновлювати. Тому сума відновлення це і є перший обсяг втрат... Якщо говорити про конкретні цифри, то Міністерство економіки підраховує в режимі онлайн. На сьогодні сума відновлення інфраструктури, яка вже зруйнована, становить понад 119 млрд доларів, і з кожним днем війни, на жаль, ця сума збільшується", - сказав він.

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Другий обсяг втрат - це втрати внутрішнього валового продукту через те, що значна частина підприємств сьогодні призупинила свою діяльність.

"Що стосується ВВП, то ми зможемо підбити підсумки, тільки коли закінчиться перший повний місяць, коли економіка перейшла на військовий режим, тобто, у квітні ми зможемо підбивати підсумки березня", - сказав він.

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Топ коментарі

  • НБ
    В цю суму вже заклали відкати. І тепер бєні смачно потирають волохаті лапи... ***** стільки не дасть! Це точно. Особливо ***** під санкціями. Тому "Зелені" вже за перемогу України. А куди ж діватись - *****стан тепер жебрак а на Заході щось таки є...
  • Артем Алексин
    В масштабах страны, те разрушения и жертвы, которые принесла война и 100 млрд - капля в море. В оценке ущерба всегда нужно исходить из худшего и отталкиваться от максимума, который не удалось достичь по причине ущерба.

    В сегодняшних условиях глобализации нельзя молчать и договариваться в кулуарах - это глупо. Нужно прямо и чётко обвинять всех и каждого за бездействие и требовать в три раза больше чем нужно.
  • Павло ШОвте
    Forbes уже нашел 62 объекта недвижимости на общую сумму 2,5 млрд долларов, которые могут попасть под конфискацию
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