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Лондон робитиме все можливе, щоб покласти край війні РФ проти України, - Джонсон

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Лондон робитиме все можливе, щоб покласти край війні РФ проти України, - Джонсон
Велика Британія робитиме все можливе, щоб покласти край війні Росії проти України.

Про це у Twitter повідомив прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, передає Цензор.НЕТ.

"Варварські дії путіна, вбивство Брента Рено та інших невинних мирних жителів випробовують не лише Україну, а й усе людство. Розмовляючи з Президентом Зеленським, я запевнив його, що ми й надалі робитимемо все можливе, щоб покласти край цьому катастрофічному конфлікту", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • НБ
    Саме це британці і роблять. Так що гнати на бритів не треба - вони не витрачають 55% ВВП на утримання держапарату і всього 3% на медицину. І під час війн воюють а не "шукають мир в очах" противника...
  • Rino Onix
    ООН не змогла захистити Україну після підлого нападу Росії. Відповідно, доцільність існування організації під великим запитанням.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Та нащо нам ці зірки з неба? Краще засоби ПВО дайте. Чи зірка з неба - таки легше?
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