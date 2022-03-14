Лондон робитиме все можливе, щоб покласти край війні РФ проти України, - Джонсон
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Велика Британія робитиме все можливе, щоб покласти край війні Росії проти України.
Про це у Twitter повідомив прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, передає Цензор.НЕТ.
"Варварські дії путіна, вбивство Брента Рено та інших невинних мирних жителів випробовують не лише Україну, а й усе людство. Розмовляючи з Президентом Зеленським, я запевнив його, що ми й надалі робитимемо все можливе, щоб покласти край цьому катастрофічному конфлікту", - йдеться в повідомленні.