Наша мета в перемовинах з РФ - зробити все, щоб відбулась зустріч президентів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що представники української делегації на переговорах з РФ мають на меті організувати зустріч президентів.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо переговорів з РФ. Щоденно у відеоформаті говорять представники нашої делегації. У Нашої делегації завдання чітке - зробити усе, щоб відбулась зустріч президентів, зустріч, яку очікують люди. Зрозуміло, що це складна історія, тяжкий шлях, але шлях потрібний. Наша мета, щоб у цій боротьбі, у цій переговорній складній роботі Україна отримали необхідний результат. Необхідний для нас, для миру, для безпеки", - зазначив президент.

За його словами, Україна повинна мати дієві гарантії.

"Не як за Будапештом і не як у нашому небі, а такі, щоб українці могли сказати "ось це працює, ось це гарантії". Говорити потрібно", - додав Зеленський.

Читайте: Лондон робитиме все можливе, щоб покласти край війні РФ проти України, - Джонсон