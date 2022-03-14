Новини • Війна

Наша мета в перемовинах з РФ - зробити все, щоб відбулась зустріч президентів, - Зеленський

12 721124
Наша мета в перемовинах з РФ - зробити все, щоб відбулась зустріч президентів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що представники української делегації на переговорах з РФ мають на меті організувати зустріч президентів.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо переговорів з РФ. Щоденно у відеоформаті говорять представники нашої делегації. У Нашої делегації завдання чітке - зробити усе, щоб відбулась зустріч президентів, зустріч, яку очікують люди. Зрозуміло, що це складна історія, тяжкий шлях, але шлях потрібний. Наша мета, щоб у цій боротьбі, у цій переговорній складній роботі Україна отримали необхідний результат. Необхідний для нас, для миру, для безпеки", - зазначив президент.

За його словами, Україна повинна мати дієві гарантії.

"Не як за Будапештом і не як у нашому небі, а такі, щоб українці могли сказати "ось це працює, ось це гарантії". Говорити потрібно", - додав Зеленський.

Читайте: Лондон робитиме все можливе, щоб покласти край війні РФ проти України, - Джонсон

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Anatoliy Bytsko
    без коментарів! ну, є мєчта у пацана - побачити самого , великого і жахливого Пу! дегенерат!
  • Игорь Рыбалка 05625755
    Дуже дивна «мета». Шо йому медом помазана та зустріч? Не можу зрозуміти які у нього очікування.
  • 661125
    Зеленський думає, що буде мати на путіна такий вплив, що той зразу капітулює і забереться з України. Це оманлива думка, і, думаю, що така зустріч скоріше зашкодить Україні, ніж буде корисна.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини