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Незважаючи на додаткові фінансові заохочення, російські військові відмовляються їхати в Україну, - Генштаб ЗСУ

16 06142
Незважаючи на додаткові фінансові заохочення, російські військові відмовляються їхати в Україну, - Генштаб ЗСУ
За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України російські військовослужбовці масово відмовляються їхати в Україну, незважаючи на фінансові стимули.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у інформації Генштаба ЗСУ. 

"Фіксуються випадки масової відмови російських військовослужбовців від "відряджень в Україну" для участі в бойових діях, незважаючи на обіцянки щодо надання статусу "ветерана війни", додаткових добових виплат та підвищеного посадового окладу", - відзначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація Генштабу ЗСУ на 24:00 13 березня

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Топ коментарі

  • Sergey Osadchy
    А в нас з набором все в порядку:

    Як вступити в тероборону?

    - Треба вбити 8 москалів і одного кота…

    - А кота за що?
    - Ви прийняті!
  • Rino Onix
    Запорізька область, вся техніка росіян, яку вони накопичували, а це близько 200 машин, була вщент розбита.
    Наші воїни також рознесли штаб орків під Мелітополем. Ті мучились над тим, щоб його створити 2 дні.
  • Amber
    Существуют ли ,, хорошие руSSкие " ?

    Ну только двухсотые 😠
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