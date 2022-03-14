Незважаючи на додаткові фінансові заохочення, російські військові відмовляються їхати в Україну, - Генштаб ЗСУ

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України російські військовослужбовці масово відмовляються їхати в Україну, незважаючи на фінансові стимули.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у інформації Генштаба ЗСУ.

"Фіксуються випадки масової відмови російських військовослужбовців від "відряджень в Україну" для участі в бойових діях, незважаючи на обіцянки щодо надання статусу "ветерана війни", додаткових добових виплат та підвищеного посадового окладу", - відзначається у повідомленні.

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