Незважаючи на додаткові фінансові заохочення, російські військові відмовляються їхати в Україну, - Генштаб ЗСУ
16 06142
За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України російські військовослужбовці масово відмовляються їхати в Україну, незважаючи на фінансові стимули.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у інформації Генштаба ЗСУ.
"Фіксуються випадки масової відмови російських військовослужбовців від "відряджень в Україну" для участі в бойових діях, незважаючи на обіцянки щодо надання статусу "ветерана війни", додаткових добових виплат та підвищеного посадового окладу", - відзначається у повідомленні.