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Звернення РФ до Китаю за військовою допомогою - це ганьба, - Подоляк

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Звернення РФ до Китаю за військовою допомогою - це ганьба, - Подоляк
Запит Росії до Китаю за військовою допомогою це ганьба.

Про це у Twitter повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"РФ звернулася до Китаю по військову допомогу, повідомляють декілька впливових видань (FT, NYT). На тлі вкрай провальної сухопутної операції в Україні репутація РФ – ніщо. Але навіщо натягувати на РФ таку ганьбу, намагаючись хоч десь (РБ, ОДКБ, Китай) знайти сили, щоб знищити Україну?", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росія звернулася до Китаю з проханням про військову допомогу, - Financial Times

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Топ коментарі

  • Rino Onix
    Друга армія світу просить третю армію світу, щоб перемогти 22-гу армію світу.
  • Да-это-я
    Бо всралася, недарма ця територія отримала, тепер споконвічну, назву - параша
  • Kondrat
    Думаю тут главное - в чьих руках это оружие ...
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