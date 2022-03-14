Бермудські острови відкликали страхові ліцензії у 745 російських літаків - це більше 50% усього флоту

Влада країни Бермудських островів, які є одним із центрів авіастрахування, скасували ліцензії в 745 російських лайнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це написав економіст Сергій Гур'янов.

Він відзначив: "Бермудські острови відкликали страхові ліцензії у 745 російських літаків та бізнес-джетів, зареєстрованих на території держави, через неможливість нагляду над їхньою льотною придатністю. Це 52% цивільного авіапарку Росії".

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