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Бермудські острови відкликали страхові ліцензії у 745 російських літаків - це більше 50% усього флоту

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Бермудські острови відкликали страхові ліцензії у 745 російських літаків - це більше 50% усього флоту
Влада країни Бермудських островів, які є одним із центрів авіастрахування, скасували ліцензії в 745 російських лайнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це написав економіст Сергій Гур'янов.

Він відзначив: "Бермудські острови відкликали страхові ліцензії у 745 російських літаків та бізнес-джетів, зареєстрованих на території держави, через неможливість нагляду над їхньою льотною придатністю. Це 52% цивільного авіапарку Росії".

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Топ коментарі

  • Jimmy Hill
    Кацапи змоЖУТЬ лiтати тiльки в свiй Усть-*********
  • Rino Onix
    Голова Духовного управління кримських мусульман розповів про ситуацію в столиці України та про необхідність більшої та відкритої підтримки Туреччини.
    Ця дика, безпрецедентна війна почалася з Криму і має закінчитись деокупацією Криму,
    - сказав Айдер Рустемов.
  • vadyan
    Багамы это Британское содружество, у них Королева официальная глава государства, там без вариантов для кацапов....
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